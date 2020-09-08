Vali Akbıyık’tan kurumlara ziyaret
HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, VALİLİK HİZMET BİNASINDA FAALİYET GÖSTEREN KURUMLARDA DENETİMLERDE BULUNDU.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, valilik hizmet binasında faaliyet gösteren kurumları denetledi.
İlk olarak Askerlik Şubesi Başkanlığını ziyaret eden Vali Akbıyık, burada yapılan işlemler hakkında ilgililerden bilgi aldı. Vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı Birimini de ziyaret eden Vali Akbıyık, yapılan müracaatlar ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.
Sosyal ve Yardımlaşma Dayanışma Vakfında denetlemelerde bulunarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan ve yapılacak yardımlarla ilgili bilgi alan Vali Akbıyık, daha sonra İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne geçerek vatandaşların daha kaliteli ve hızlı hizmet verilmesi amacıyla oluşturulacak olan “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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