Vali Akbıyık’tan kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı ziyareti
HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİ İKİYAKALAR GÖLLERBAŞI MEVKİSİNDE MEYDANA GELEN KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELEREK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi İkiyaka Göllerbaşı mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile bir araya gelerek başsağlığı diledi.
Yüksekova İlçesi İkiyakalar Göllerbaşı mevkisinde kendilerine ait araçla pikniğe giderken aracın uçuruma yuvarlanması sonucu Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 3 personel ve 3 vatandaş olmak hayatını kaybetmişti. Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek, Devlet Hastanesi bahçesi morg girişinde bekleyen ailelerle bir araya gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, “Acımız büyüktür şu anda bir şey söyleyemiyorum çok üzüldük. Allah kalanlara sabır versin. Yaralıya acil şifalar diliyoruz. Milletimiz, Hakkari, Yüksekova, İki yaka ve hepimizin başı sağolsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralımıza acil şifalar dileriz" dedi.
Hakkari kanaat önderi Mahmut Yorulmaz, Hakkari Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, İyi Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz da hastaneye gelerek ailelere başsağlığı diledi.
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