Vali Akbıyık’tan esnaf ziyareti
HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET EDEREK KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MASKE, SOSYAL MESAFE VE TEMİZLİK KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.
Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Cumhuriyet, Bulvar ve Çevreyolu caddelerinde ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Akbıyık; maske, sosyal mesafe ve hijyen konularındaki uyarılarını yeniledi.
Vali Akbıyk’ı her zaman aralarında görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, valiliğin almış olduğu korona virüs tedbirlerine uyduklarını söylediler.
Vali Akbıyık ile karşılayan kanaat önderi Timur Yoldaş da; yol, su, altyapı ve sosyal tesislerin yapılması nedeniyle kentin adeta şantiye halinde olduğunu belirterek, bu çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti.
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