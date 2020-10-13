Vali Akbıyık’tan esnaf ziyareti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Cumhuriyet, Bulvar ve Çevreyolu caddelerinde ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Akbıyık; maske, sosyal mesafe ve hijyen konularındaki uyarılarını yeniledi.

Vali Akbıyk’ı her zaman aralarında görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, valiliğin almış olduğu korona virüs tedbirlerine uyduklarını söylediler.

Vali Akbıyık ile karşılayan kanaat önderi Timur Yoldaş da; yol, su, altyapı ve sosyal tesislerin yapılması nedeniyle kentin adeta şantiye halinde olduğunu belirterek, bu çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti.