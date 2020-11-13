Son Dakika
Vali Akbıyık’tan engelliler derneğine ziyaret
HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, BEDENSEL ENGELLİLER DERNEĞİ HAKKARİ ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ.
HAKKARİ 13.11.2020, 11:37
2
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bedensel Engelliler Derneği Hakkari Şubesini ziyaret etti.
Vali Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Vali Akbıyık, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Bercelan İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cahit Mollaosmanoğlu ve Sümbül Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile bir süre sohbet etti.Başkan Mesut Keskin, Vali Akbıyık’a Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon Merkezinin yürüttüğü çalışmalar, 2. Lige terfi edilen tekerlekli sandalye basketbol takımının çalışmaları hakkında bilgi verdi.