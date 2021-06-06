Vali Akbıyık’tan Çukurca’ya ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca’da üretilen pirinç, incir, kurutulmuş üzüm, dut, fasulye, sumak, ceviz, bal ve tahin gibi organik ürünlerin "Zap" markası adı altında satışa sunulduğu Zap Sofrası ve üst katındaki butik oteli gezdi. Vali Akbıyık, daha sonra Çukurca ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden ve 1400 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi Emir Şaban Camii’nde incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, Çukurca ilçesinde turizme ve ekonomiye kazandırılması için restorasyon çalışmaları yapılan 400 yıllık tarihi taş evlerinde de incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, beraberindeki heyetle Çukurca ilçesinde 400 yıllık tarihi taş değirmende susamın tahine dönüştürülmesini yerinde inceledi. Heyet, son olarak Çukurca merkezde bulunan Kiyariz Tepe Özel Harekat Polisi Üs Bölgesini ziyaret etti. Bölge hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, nöbet tutan özel harekat polislerine görevlerinde kolaylıklar diledi.