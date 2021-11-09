Vali Akbıyık’tan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek verdi.

İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla da "Bi Hareketine Bakar Hayat” ana temalı başlattığı yeni kampanyaya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da direksiyon başına geçerek, "Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 oranında azaltır" diyerek destek verdi.