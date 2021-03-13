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Vali Akbıyık’tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Bakan Vekili İdris Akıyık 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

HAKKARİ 13.03.2021, 19:17
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Vali Akbıyık’tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Bakan Vekili İdris Akıyık 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Akbyık, 1827 yılında Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire isimli ilk modern tıp okulunun açılış günü olan 14 Mart’ın, 1937 yılından itibaren ‘Tıp Bayramı´ olarak kutlandığını belirterek, "Atalarımızdan bugüne miras aldığımız medeniyet anlayışımız daima insanı temel almıştır. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu bu anlayışı en güzel şekilde ifade etmektedir. Her alanda müreffeh, çağdaş bir toplum ve güçlü bir devlet olabilmenin ön koşullarından biri sağlıklı bireylere sahip olmaktır. Sağlık, huzurun ve mutluluğun vazgeçilmez unsurudur. Kanuni Sultan Süleyman’ın ’Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözü sağlığın değerini en açık biçimde ifade etmektedir. Gece gündüz, soğuk sıcak demeden şartlar ne olursa olsun fert ve toplum sağlığını korumak, insanların mutluluğunu sağlamak, herkesin derdine çare olmak için koşan hekimlerimiz, bu kutsal görevi büyük bir özveri ve meslek aşkıyla yerine getirirken hak etmedikleri bazı olumsuz davranışlara ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Ulu Önder Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, sağlığımızı emanet ettiğimiz Türk hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın bu hizmet kervanında özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine inancımız sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor şartlarda görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza da bugün vesilesiyle bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.
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