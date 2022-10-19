Vali Akbıyık, yeni halk pazarını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, içerisinde 32 dükkan ve lokanta bulunan taş görünümlü kapalı halk pazarı inşaatını ve bağlantı yollarını denetledi.

Mukaddes Akar Caddesi’nde bin 500 metrekare alan üzerinde inşaat çalışmaları devam eden ve 32 iş yeri, kafe ve lokanta gibi bölümlerin bulunacağı kapalı halk pazarı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, projeyi Diyarbakır’daki kapalı hanlardan esinlenerek geliştirdiklerini söyledi.

Vali Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile taş görünümlü kapalı halk pazarı inşaatını ve bağlantı yollarına döşenen begonit taşı yol yapımı çalışmalarını yerinde denetledi.