Vali Akbıyık yatırımların denetledi
HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, İL MERKEZİ VE İLÇELERDE YAPILAN YATIRIMLARI YERİNDE DENETLEYEREK BİLGİ ALDI.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, il merkezi ve ilçelerde yapılan yatırımları yerinde denetleyerek bilgi aldı.
Önceki gün Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, kent merkezindeki denetimlerini ise sürdürüyor. Vatandaşların Sümbül Dağı ve Zap Vadisi’nin eşsiz manzarası karşısında dinlenebilecekleri alanların oluşturulduğu şehrin girişindeki Seyir Tepesi inşaat sahasında da denetlemelerde bulunan Vali Akbıyık, daha sonra dinlenme yerleri, çocuk parkları, bahçeler, restoran ve kafeleri içinde barındıran Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi çalışmalarını yerinde denetledi. Vali Akbıyık, kış sporlarının cazibe merkezi haline gelen 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde yapımı devam eden 5 yıldızlı ve 120 yataklı otel inşaatı ile genişletme çalışmaları süren kayak pisti alanında da incelemelerde bulundu.
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