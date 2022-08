Vali Akbıyık, yaşlıların ellerini öpüp taleplerini dinledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkarililerle birlikte olmaya devam ediyor.

Hakkari’de en uzun görev yapan Vali İdris Akbıyık, halkın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Merkez başta olmak üzere üs bölgeler, ilçeler, beldeler, köyler ve sırındaki mezraları ziyaret etmeye devam ediyor. Şehit aileleri başta olmak üzere birçok ailenin evine konuk olan Vali Akbıyık, yöre halkın sevgisini kazanmaya devam ediyor. Yöre halkı ile bir araya gelip onlara sarılarak yaşlıların ellerinden öpen Vali Akbıyık, halkın sorun ve taliplerini ise yerinde dinleyip not alıyor. Eğitime büyük önem veren Vali Akbıyık, yanına gelen çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler veriyor. Vali aracını gördükleri her yerde önüne koşan Hakkarili çocuklar Vali Akbıyık’ı çok sevdiklerini ifade ederek, her türlü sorunlarını rahatlıkla kendisine iletebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Vali Akbıyık’ın yöre halkı tarafından takdir edildiğini belirten vatandaşlar, halkla iç içe olan samimiyetinin yörede memnuniyetle karşılandığını ifade ettiler. Vatandaşlar," Hakkari valisi çok farklı bir kişiliğe sahiptir. İnsanlara olan sevgisi bizlere ayrı bir heyecan veriyor. Evlere konuk oluyor, taziye ve düğün törenlerine katılıyor. Gördüğü vatandaşları kucaklıyor. Yanına gelen çocukla ilgilenerek kitap ve oyuncaklar hediye ediyor. Devletin valisi hizmet ve halkla olan diyaloğu ile takdir topluyor" şeklinde konuştular.