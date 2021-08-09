banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
En çok eleman arayan sektörler hangileri?

Vali Akbıyık, üniversite öğrencilerle bir araya geldi

Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye’nin farklı illerinden gelen öğrencilerle birlikte Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret ettiler.

HAKKARİ 09.08.2021, 13:30
Vali Akbıyık, üniversite öğrencilerle bir araya geldi

Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye’nin farklı illerinden gelen öğrencilerle birlikte Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Damla Gönüllülük Projesi kapsamında ülkenin farklı şehirlerinden Hakkari’ye gelen 40 üniversiteli öğrenci Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık, sohbet ettiği öğrencilere kitap hediye etti.
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu