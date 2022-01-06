banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

Vali Akbıyık: “Terör Hakkari’nin gündeminden çıkıyor”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Terörle mücadelede, uyuşturucu ve asayişte inanılmaz bir fark var. Artık terör Hakkari’nin gündeminde çıkıyor" dedi.

HAKKARİ 06.01.2022, 14:01
Vali Akbıyık: “Terör Hakkari’nin gündeminden çıkıyor”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Terörle mücadelede, uyuşturucu ve asayişte inanılmaz bir fark var. Artık terör Hakkari’nin gündeminde çıkıyor" dedi.

İldeki basın mensupları ile bir araya gelen Vali Akbıyık, 2021 yılında yapılan sağlık, spor, eğitim, asayiş, güvenlik ve kalkınma konuları hakkında detaylı bilgiler verdi. Hakkari’de hayat olduğunu belirten Vali Akbıyık, hükümetin Hakkari’ye büyük önem verdiğini ifade etti. Terörü artık Hakkari gündeminde çıktığını da belirten Vali Akbıyık, terörle mücadelede, uyuşturucu ve asayiş inanılmaz bir fark olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, ”Artık terör Hakkari’nin gündeminde çıkıyor. Gündemimiz de sadece sınır ötesinde meydana gelen olaylar kalıyor. Teröristler bitme noktasında. Artık terör eylemleri yok derecede. Geçtiğimiz yıl içinde yurt içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi. 34 terörist de ikna ya da kayamamayla teslim olmuştur. Terör örgütü artık Türkiye’ye giremiyor. Çünkü güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçiriliyor bu da geçmiş yıllarda kalan malzemelerdir. Örnek verecek olursak ele geçirilmiş malzemelerin içinde 4 at AT/4 füzesi ele geçirilmiş, 1 drone, 1 adet keskin nişancı tüfeği yani binlerce malzeme var. Güvenlik güçlerimiz tarihten inanılmaz bir başarı ele geçirilmiş. Sınırlarımız içinde hiç terör olayları olmamış, olaylar sınır dışında meydana geliyor” dedi.

"2021 yılında 7 ton eroin ele geçirildi"

2021 yılında 7 ton eroin ele geçirildiğinin ifade eden Vali Akbıyık, "Uyuşturucu ile mücadelede 2016 yılında 106 kilo eroin, 2018’de 1 ton 81 kilo eroin, 2019’da 949 kilo eroin, 2020 yılında 2 ton 323 kilo eroin, 2021 yılında 7 ton 381 kilo eroin ele geçirilmiş. Ayrıca 21 ton 462 kilo asit anhidrit ele geçirilmiş. Yani bu tarihi bir rekor sayılır. Türkiye’de yakalanan eroin 20 ton üzeri bakanlık açıkladı. Bu eroini yüzde 70’i Türkiye’de yakalandı. Bunun yüzde 20’si de Yüksekova sınır bölgesinde yakalandı. Şunu da belirtmek istiyorum insan kaçakçılığı Hakkari’de yok olacak derecede” dedi.

Hakkari il ve ilçelerinde yapılan yatırımları istatistiklerle gösteren Vali Akbıyık, 2021 yılında yapılan tüm hizmetleri ildeki basın mensupları ile paylaşarak Hakkari’nin her yönü iyi durumda olduğunu, işsizliğin önüne geçmek içinde projelerinin olduğunu ifade etti. Vali Akbıyık, daha sonra ildeki basın mensuplarına 2 bin 700 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde yemek verdi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8