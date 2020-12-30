Vali Akbıyık SOGEP atölyesini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kurulan atölyeleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca’dan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) uygulanacak "Engelleri Üreterek Aşıyorum" ve "Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu" projeleri kapsamında İş Geliştirme Merkezinde atölyeler oluşturuldu. Atölyeleri gezdikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akbıyık, valilik olarak her alanda olduğu gibi istihdamı artırmak için de çalışma yürüttüklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresinin destekleriyle birçok proje hazırladıklarını ifade eden Vali Akbıyık, "Bu projelerden biri ’Engelleri Üreterek Aşıyorum’ projesi. Bu kapsamda yürütülen çalışmaları yerinde gördük. Kentteki engellilerimizi istihdama katmamız gerekiyor. Onlara hem iş bulmuş hem de meslek edindirmiş oluyoruz. Yapacakları ürünlerle Hakkari’nin doğasına, kültürüne, turizmine ve tarihinin tanıtıma büyük katkı yapacaklar. Bu proje il merkezi ve Yüksekova ilçesinde devam edecek. Burada yaklaşık 100 engelli vatandaşımız meslek edinip iş sahibi olacak" dedi.

Diğer projenin de "Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu" projesi olduğunu kaydeden Vali Akbıyık, "İki projeye de üniversitemiz, Sanayi ve Teknoloji ile Kültür ve Turizm il müdürlüklerimiz, İŞKUR, KOSGEB ve diğer kurumlarımız destek veriyor. Onların katkılarıyla hem Hakkari’nin kilimini yaşatacağız hem de kadınlara, engellilere iş imkanı sunacağız. Hakkari kilimi dünyaca ünlü bir kilim. Biz Hakkari kilimini eski değerine, önemine kavuşturacağız. Bu projeyi de il merkezi, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde uygulayacağız ve 150 kadın ve engelliyi istihdam edeceğiz" diye konuştu.