Vali Akbıyık, oto alım satımı yapan iş yerinin açılışını yaptı
HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, ARAÇ ALIM SATIMI YAPAN BİR İŞ YERİNİN AÇILIŞINI YAPTI.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, araç alım satımı yapan bir iş yerinin açılışını yaptı.
Hakkarili genç girişimciler Şahan Ölmez ve Ajvan Turgut tarafından Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı’nda kurdukları “Ölmez-Turgut Auto” adlı iş yerinin açılışına Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kanaat önderi Fatih Keskin, iş adamı Kemal Ölmez, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı.
İş yeri sahipleri Şahan Ölmez ve Ajvan Turgut’ı tebrik ederek başarıların devamını dileyen Vali Akbıyık, Hakkari’de hayat olduğunu ve daha güzel yatırımların da yapacağını söyledi.
Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getiren Ölmez ve Turgut ise açılışa katılan davetlilere teşekkür ettiler.
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