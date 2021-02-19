Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinden gelen muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Akbıyık, Şemdinli köy muhtarlarıyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Muhtarların köylerle ilgili sorun ve taleplerini dinleyen Vali Akbıyık, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantının çok olumlu geçtiğini belirten muhtarlar, Vali Akbıyık’a teşekkür etti.