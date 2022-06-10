Vali Akbıyık, kültürel ve yöresel sergiyi ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu sergiyi ziyaret etti.

Vali Akbıyık, protokol üyeleri ile birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu ve Hakkâri Belediyesi önünde sergiledikleri; dokuma kilim çalışmaları, yöresel çorap, doğal el taş sanatı, yağlı boya kilim çalışmaları, yağlı boya taş stilleri, resim çalışmaları, Hakkari fotoğrafları, kanvas tablo, gaz lambası, kültürel eşyalar sergisini gezdi. Sergiyi düzenleyen ve Hakkari’nin yöresel kıyafetlerini giyen öğretmenlerle de fotoğraf çektiren Vali Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’den sergi ile ilgili bilgi aldı, okulun yönetici ve öğretmenlerini tebrik ederek onlara başarılar diledi.