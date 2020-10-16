Vali Akbıyık, kente yapılan çalışmaları denetledi
HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, ADETA ŞANTİYE HALİNDE OLAN KENT MERKEZİNDEKİ PROJE VE ASFALT ÇALIŞMALARINI YERİNDE DENETLEDİ.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, adeta şantiye halinde olan kent merkezindeki proje ve asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.
Vali İdris Akbıyık, Merzan Mahallesi’nde yapımı devam eden Gulazüryan Sosyal Tesisler ile Bağlar Mahallesi sanayi yolunda yapılan asfalt hazırlıkları çalışmalarını yerinde denetleyerek, çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek’ten bilgi aldı. Kentin her yerinde çalışmaların olduğunu ve adeta şantiye halinde olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, Gulazüryan Sosyal Tesis çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, “İki yıldır Hakkari’mizde çok güzel yatırımlar ve hizmetler yapılıyor. Hakkari Türkiye’nin cennet köşelerinden birsidir. Gulazüryan’daki sosyal tesislerde 2 katlı cafe restoran, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, kent mobilyalar yer alacak. Vatandaşlarımız buraya gelerek aileleri ile birlikte gönül rahatlığı ile yeşilliklerin arasında temiz havanın tadını çıkartacaklar” dedi.
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