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Vali Akbıyık, kayak merkezinde incelemelerde bulundu

HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, 3 BİN 700 RAKIMLI MERGABÜTAN KAYAK MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

HAKKARİ 09.09.2020, 08:37
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Vali Akbıyık, kayak merkezinde incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 3 bin 700 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Hakkarili vatandaşların yaz mevsiminde Mergabütan Kayak Merkezinde piknik yapıp dinlenebilmeleri amacıyla oluşturulan rekreasyon alanında incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, "Hakkari Kayak Turizmiyle Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında Mergabütan Kayak Merkezinde yapımı devam eden 120 yataklı otel inşaatındaki çalışmaları yerinde denetleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım’dan bilgi aldı.

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