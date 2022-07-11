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Vali Akbıyık, kanat önderi Yoldaş’ın evine misafir oldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban Bayramı nedeniyle kanaat önderi Timur Yoldaş’ın evine misafir oldu.

HAKKARİ 11.07.2022, 19:43
Vali Akbıyık, kanat önderi Yoldaş’ın evine misafir oldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban Bayramı nedeniyle kanaat önderi Timur Yoldaş’ın evine misafir oldu.

Göreve geldiği günden bu yana halkın sevgisini kazanan Vali Akbıyık, il merkezi, ilçe, belde, köy, mezra ve üs bölgeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, kentin değişik mahallelerinde bulunan şehit ailelerin evlerini ziyaret edip bayramlarını kutladı. Vali Akbıyık, çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Çarşı esnafının bayramını da kutlayan Vali Akbıyık, daha sonra eşi Sevim Akbıyık ile birlikte kanaat önderi Timur Yoldaş’ın evine misafir oldu. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, kanaat önderi Yoldaş tarafından kapıdan karşıladı. Kanaat önderi Yoldaş ile bir süre sohbet ederek Kurban Bayramı’nı kutlayan Vali Akbıyık, çocuklara da değişik hediyeler verdi.

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