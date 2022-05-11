Vali Akbıyık: “Her alanda engellilerin yanındayız”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Engelliler Haftası dolayısıyla Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Vali Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukçu ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Bercelan İşitme Engelli Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda Zihinsel Engelliler Hakkari Şube Başkanı Cahit Molaosmanoğlu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Cengiz Çatal ile engelliler tarafından karşıladı.

Koordinasyon merkezinde engellilerin sorunlarını dinleyen Vali Akbıyık, bundan önce olduğu bundan sonra da her alanda engellilerin yanında olacaklarını ifade etti.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.