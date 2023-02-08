Vali Akbıyık: “Halkımız yekvücut oldu”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris, AFAD tarafından organize edilen yardım kampanyasında halkın yekvücut olduğunu söyledi.

Vali İdris Akbıyık, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören illerdeki vatandaşlar için AFAD tarafından organize edilen ve Hakkari halkı tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde toplanan yardımları yerinde inceledi. Lapa Lapa kar yağışı altında yardımları belirtilen noktaya getiren vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akbıyık ve Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, yüklemenin yapıldığı yardım araçlarını da yakından inceledi.

Vali Akbıyık, büyük bir seferberlik örneği gösteren Hakkari halkına teşekkür ederek, “Hakkari halkımız depremden etkilenen vatandaşlar için yekvücut seferber oldu. Hakkari halkı deprem bölgeleri için bir bütün oldu. İnanılmaz bir yardım gönderme arzusu var. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Hakkari’den deprem bölgelerine ilk etapta 167 personel, 58 araç görevlendirdik. Takviye ekipler göndermeye davam ediyoruz" dedi.