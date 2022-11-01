Vali Akbıyık: “Hakkâri için hizmete devam”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 1 yılda 25 kilometre asfalt yaptıklarını söyledi.

Vali İdris Akbıyık, Hakkari’ye hizmet etmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Hakkari’ye hizmet etmeye devam ediyoruz. Her şey güzel şehrimiz Hakkari içindir. Yol çalışmalarında 2022 yılı içerisinde 15 mahallede toplam 25 kilometre bitümlü sıcak asfalt serimi yaptık. Hakkari değişiyor ve dönüşüyor, yöre halkı hizmetlerin en iyisine layıktır. Durmak yok Hakkâri için hizmet etmeye devam" dedi.

Hakkari Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yol yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bağlar Mahallesi 327 ve 328 nolu sokaklarımızda asfalt yapım çalışmalarımızı başlattık. Hakkari’ye hizmet etmeye devam" ifadelerine yer verildi.