Vali Akbıyık: “Hakkari’de büyük bir atılım var”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Hakkari’de sadece alt ve üst yapı değil; eğitim, sağlık ve ekonomik alanda da kenti kalkındıracak büyük bir atılım ve seferberlik var” dedi.

İl özel idaresi tarafından yaptırılan 3 katlı ve 14 odalı misafirhane törenle hizmete açıldı. Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat ve kurum müdürleri katıldı. Beraberindekilerle birlikte misafirhanenin açılışını yapan Vali Akbıyık, Hakkari’de her alanda adeta bir seferberlik yaşandığını belirterek, “Bir taraftan kamu hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirme, diğer taraftan da burada yaşayan insanlarımızın, kamu görevlilerimizin daha rahat ortamlarda kalabilmeleri için tüm kamu kurum ve kuruluşlar olarak elimizde gelen gayreti gösteriyoruz. Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 3 katlı ve 14 odalı misafirhanemizi hizmete açtık. Geçen yılda 5 yıldızlı otel ayarında 150 yataklı öğretmenevimizi hizmete açmıştık. 1 adet polis lojmanımız bitti. 72 adet askeri lojmanın yapımı başladı ve bir de misafirhane yapılıyor. Hakkari’deki konut problemimiz çözülüyor. Sadece Hakkari’de alt ve üst yapı değil; eğitimden sağlığa ve ekonomik alanda kenti kalkındıracak büyük bir atılım ve seferberlik var. Kış turizmine yönelik kayak merkezimiz pistiyle hazır, otel yapımı sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaklaşık 120 milyon liralık 50’ye yakın projesi var. Şu anda bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. İl ve ilçelerimizde tarihin en büyük hizmetini alıyoruz. Diğer taraftan ise eğitimin kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Valilik, mili eğitim ve tüm kurumlarımızın birinci vazifesi eğitim. Okul yapımlarımız devam ediyor. Pandemi sürecini en iyi şekilde atlattık. Köy okullarını açtık, inşallah yakında tüm okullar açılacak. Sağlık Bakanlığımız tüm verileri açıkladı. Hakkari olarak iyi durumdayız. Pandemi devam ediyor, Hakkari’de de bitmedi. İnşallah bir sonraki değerlendirmede tüm Hakkari halkı, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte pandemiyi yenen birinci il oluruz” dedi.