Vali Akbıyık, “Hakkari en güzel dönemini yaşıyor”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 3 yılda 39 proje gerçekleştirdiklerini belirterek Hakkari’nin en güzel dönemini yaşadığını söyledi.

Hakkari Üniversitesi tarafından düzenlenen kahvaltılı Danışma Kurulu Toplantısına katılan Vali İdris Akbıyık, Hakkari il genelinde 3 yıl içinde yapılan eğitim, sağlık, spor ve birçok hizmetlere değindi. 3 yıl içinde 39 proje bitirdiklerini ifade eden Vali Akbıyık, Hakkari’nin en güzel dönemini yaşadığını söyledi. Vali Akbıyık, ”Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de çok hizmetler yaptık. Hükümetimiz bölgeye büyük bir önem veriyor. İlimiz tarihin en büyük hizmetlerini aldı diyebiliriz. Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Coğrafi yapısı nedeniyle Hakkari’nin en büyük sorunlardan bir tanesinin işsizlik. Devletimiz inşallah kısa sürede bununda üstesinde gelecektir" dedi.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ise 800’e yakın öğrencinin bulunduğunu belirterek, yurt sorununun tamamlanmasıyla birlikte öğrenci sayısının daha da yükseleceğini söyledi. Üniversite olarak madencilik üzerinde duracaklarını da belirten Pakiş, STK’ların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Üniversite tarafından Merzan Mahallesi Rektörlük binasında düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısına, sivil toplum örgütü temsilcileri, dernek yöneticileri, madenciler derneği, ve üniversite öğretim görevlileri katıldı.