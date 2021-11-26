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Vali Akbıyık, “Hakkari eğlence ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte her alanda büyük yatırım ve hizmet olduğunu belirterek, “Hakkari cumhuriyet tarihinin en yüksek yatırımlarını son yıllarda aldı” dedi.

HAKKARİ 26.11.2021, 11:30
Vali Akbıyık, “Hakkari eğlence ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte her alanda büyük yatırım ve hizmet olduğunu belirterek, “Hakkari cumhuriyet tarihinin en yüksek yatırımlarını son yıllarda aldı” dedi.

İl merkezi başta olmak üzere ilçe, belde, köy ve mezralarda ziyaretlerini sürdüren ve buralarda yapılan hizmetleri yerinde denetleyen Vali İdris Akbıyık, 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi’nde yapılan 120 yataklı otel ve sporcu konaklama merkezi binasında incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. 2 bin 800 rakımda yapılan hizmetler hakkında açıklamada bulunan Vali Akbıyık, “Her alanda büyük yatırım ve hizmet var. Hakkari, cumhuriyet tarihinin en yüksek yatırımlarını son yıllarda aldı. Hakkari’ye pozitif ayrımcılık tanıyan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bize destek veren, hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen tüm bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“3 bin metrede kafe projemiz var”

Vali Akbıyık, 3 bin metrede kafe projeleri olduğunu belirterek, “Hakkari artık kış sporlarında önemli bir odak olacak ve bölgenin en doğusunda bir cazibe merkezi haline gelecek. Burada öncelikle pistimiz 3 yıl önce 1200-1500 metre civarındaydı. Bu sene 6 bin metreye çıkardık. Ayrıca teleferiğimiz geçen yıl bitti. Yeni projelerimiz var. 50 odalı, 126 yataklı otelimiz bitme aşamasında. Önümüzdeki yılbaşına yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada yeni pistlerimizin yapılmasıyla birlikte otelimizle artık birçok müsabaka da burada yapılabilecek. Bunun haricinde bu sene yetiştiremediğimiz iki projemiz daha var. Birisi kayak severler için kapalı yürüme bandı. Diğeri de 3 bin metrede bir kafe projemiz var. Bunlar Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. İnşallah önümüzdeki yıl bunu da yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Hakkari eğlence ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak”

Hakkari’nin eğlence ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacağını ifade eden Vali Akbıyık, “Her kış burada kayak festivali yapıyoruz. O da özelikle Hakkari’mizin tanınmasında kış sporları anlamında yabancı ve yerli turistlerin gelmesinde de önemli bir etkendir. Çok fazla duyurmamamıza rağmen geçen yıl 10 bine yakın vatandaşımız kar festivali için geldi. İnşallah bu senede daha geniş katılımlı çok etkinlikler yapacağız. Tabi Hakkari’nin potansiyeli çok fazla sadece burası değil İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri’nde bir festival yaptık. 3 bin 400 rakımda Hakkari artık sporun, festivallerin, eğlencelerin ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak. Çukurca ilçesinde doğa sporları ve foto safari festivalimizi yaptık. İnşallah İkiyaka Dağlarında ‘heliski’ için, yine kayak için çok güzel potansiyellerimiz var. Bunları da inşallah Hakkari’mize ülkemize kazandıracağız. Oralarda uzun vadeli çalışmalarımız var” diye konuştu.

“Hakkari, cumhuriyet tarihinin en yüksek yatırımlarını aldı”

Hakkari’nin cumhuriyet tarihinin en yüksek yatırımlarını son yıllarda aldığını belirten Vali Akbıyık, “Her alanda büyük yatırım ve hizmet var. Hakkari, cumhuriyet tarihinin en yüksek yatırımlarını son yıllarda aldı. Milli eğitimden gençlik spora kadar, sağlıktan altyapıya, sanayiye kadar, doğalgazımız geldi. Organize sanayiyi kuruyoruz. Belediye hizmetlerimiz çok iyi durumda. Milli eğitimde 3 yılda 39 tane okul yaptık. Hakkari ve Yüksekova’da toplu konutları, öğretmen evleri tabi burada sayamayacağımız kadar yüzlerce hizmet projesi bitirildi. Özelikle gençlik spor alanında cumhuriyet tarihinde yapılanların hemen hemen toplamına denk bir yatırım son iki yılda Hakkari’de yapıldı. Beldelerimizde dahi 3-4 proje bitirildi. Gençlik merkezleri, yüzme havuzları, futbol sahaları, mini futbol sahaları, halı sahalar. Ayrıca bildiğiniz gibi üniversitemizin ikinci etabı devam ediyor. Onlara dönük bin 200 kişilik yurt binamızın inşaatı devam ediyor. Yine Yüksekova’da devam edecek. Tabi bu bütün saydıklarımızın Hakkari’de yapılmasına pozitif ayrımcılık tanıyan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hiçbir zaman desteklerine esirgemeyen tüm bakanlarımıza burada şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkari halkının hizmetlerin en güzeline layık olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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