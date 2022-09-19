Vali Akbıyık gazi ve şehit aileleri ile bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ’19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle gazi ve şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi.

Orduevinde verilen yemeğe Vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Talha Battal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Cumhuriyete Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkâri İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman şehit ve gazi aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Akbıyık, "Gazi ve şehit yakınlarımız devletimizin ve bizlerin emanetidir. Devletimizin tüm kurumları gazilerimizin emrindedir. Onların sorun ve sıkıntılarını gidermek için de elimizde geleni yapıyoruz" dedi.

Yemeğin ardından Vali Akbıyık, tek tek masaları dolaşarak gazi ve şehit ailelerinin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek not aldı. Gazi ve şehit çocukları ve yakınlarını ise kitap ve çeşitli hediyeler verildi.