Vali Akbıyık gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle yerel ve ulusal basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Hakkari işadamları Yılmaz Azizoğlu ve Hüseyin Korkmaz tarafından, “10 Ocak Mülki İdareciler Günü” ve “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kahvaltı düzenlendi. Basın mensupları ile bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, halkın gerçek ses ve iradesini özgürce yansıtabilmesi noktasında, yerel basının önemi çok büyük olduğunu söyledi. Gazetecilerin gününü kutlayan Vali Akbıyık, başarıların devamını diledi. HGC Başkanı Hakan Taş, ise, kahvaltıya tertipleyenlere teşekkür etti.

İşadamları Yılmaz Azizoğlu ve Hüseyin Korkmaz tarafından Vali Akbıyık’a yılın hizmet adamı Hakkari sevdalısı yazılı plaketi takdim etti. Ayrıca Vali Akbıyık ise gün dolayısıyla HGC Başkan Hakan Taş’a plaket takdim etti.

Programa Vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, Halil İbrahim Köroğlu, Dereci Kaymakamı Doğukan Mızrak, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.