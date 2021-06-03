Vali Akbıyık, engelli yönlendirme levhaları astı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ‘Özel İnsanlara Özel’ projesi kapsamında kendi elleriyle engelli yönlendirme levhalarını astı.

Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Hakkari Valiliğinde işitme engelliler için yönlendirme levhaları asıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da levhaları asarak, işitme engellilerin yönlendirme levhaları sayesinde artık hiçbir sıkıntı yaşamadan kurumlara girerek sorun ve sıkıntılarını dile getirebileceklerini belirtti.

Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği (AKES) Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu da, proje kapsamında Türk işaret dili ile ilgili görsel ve basılı kaynaklardan faydalanıldığını belirterek, “Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği olarak asıl hedefimiz, işitme engelli vatandaşlarımızın valilik binasına geldiklerinde yanlarında tercüman veya bağımlı kaldıkları bir kişi olmadan gidecekleri birime ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bu projeyle ekrandan işaret dili ile yön göstergesinin çevirisi, alt yazı ve görselleri takip ederek valilik binası içerisindeki işlerini sıkıntı yaşamadan yapabilecekler” dedi.