Vali Akbıyık, dünya üçüncüsü Abi’yi kabul etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Fransa’da düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları’nda 43 kiloda üçüncü olan Nurgül Abi’yi makamında kabul etti.

Vali Akbıyık; İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak ve antrenör Recap Çelik ve Nurgul Abi’yi tebrik ederek başarıların devamını diledi.

Müdür Gür ve beraberindekilerle bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, milli sporcuya altın hediye ederek, kentin her alanda gelişip dönüştüğünü ifade etti. Vali Akbıyık, "Kızımız çok önemli bir başarıya imza attı. Başarılara imza atmaya devam edin, bizde altın vermeye devam edelim" dedi.

Vali Akbıyık, Abi ile beraberinde gelenlere çeşitli hediyeler verdi.