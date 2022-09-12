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Vali Akbıyık, Balkan ikincisini makamında kabul etti
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası 2’ncisi Rojda Kanat ve antrenörü Umut Özcan’ı makamında kabul etti.
HAKKARİ 12.09.2022, 11:57
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası 2’ncisi Rojda Kanat ve antrenörü Umut Özcan’ı makamında kabul etti.
Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonasında ikinci olan sporcu, Vali İdris Akbıyık tarafından makamında kabul edildi. Vali Akbıyık, Rojda Kanat ve antrenör Umut Özcan’ı başarılarından dolayı tebrik ederek altın takdim etti.
Vali Akbıyık, Hakkarili gençlerin çok başarılı olduğunu ifade ederek, birçok şampiyonluklar elde ettiklerini belirtti.
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