banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Erbakan’dan kritik ‘DSÖ’ uyarısı
Erbakan’dan kritik ‘DSÖ’ uyarısı
Hurdacılara
Hurdacılara "çekçek" operasyonu
Zeki Triko icradan satıldı!
Zeki Triko icradan satıldı!
Asgari ücrete büyük zam
Asgari ücrete büyük zam

Vali Akbıyık: “45 bin kitap dağıttık”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, valilik olarak çocuklara 45 bin kitap dağıtıklarını söyledi.

HAKKARİ 26.05.2022, 12:51
Vali Akbıyık: “45 bin kitap dağıttık”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, valilik olarak çocuklara 45 bin kitap dağıtıklarını söyledi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen STEM ve Bilişim Üretim Şenliğinde Vali Akbıyık, öğrencilerin tasarladığı robot ve drone ile karşılandı. Saygı duruşun ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan şenlikte, kent geneli yapılan öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılan 75 proje sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün eğitimde gelinen nokta ve yapılan projeler hakkında bilgi vermesinin ardında konuşan Vali Akbıyık, şenlikte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Kentin her alanda geliştiği ve dönüştüğünü belirten Akbıyık, bu değişim ve dönüşümde en önemli faktörün eğitimde yaşanan değişmeler ve gelişmeler olduğunu belirtti. Vali Akbıyık, “Hakkari’ye geldiğimiz ilk gün birinci meselemiz eğitim dedik. Bunun da bir süreç ve ekip meselesi olduğunu sizinle paylaştık. Başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere tüm okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin çabası ile Allah’a çok şükür bugün çocuklarımız tıp fakültelerini, mühendislikleri kazanıyor. Avrupa’da Ulusal Ajans projeleri çerçevesinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerle onların öğrencileri ile okullarımız projeler yürütüyor. İlk geldiğimiz zamanlarda 3’lerle 5’lerle ifade ettiğimiz TUBİTAK projeleri bugün yüzleri, binleri bulmuş durumda. Hakikaten bu 4 yıl içerisinde gözle görülür başarıları hep beraber müşahede ediyoruz” dedi.

Eğitimin bir ekip işi olduğunu dile getiren Vali Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sadece aile olarak benim değil. Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğretmen ile öğrencilerin değil, tüm Hakkarililerin meselesi olması gerekiyor. Aslında bizim yapmaya çalıştığımızda budur. Birçok proje yaptık ve fiziksel eksikleri giderdik. Yüzlerce okulda tadilat ve tamirat yapıldı. 43 tane okul ve öğretmenevi projeleri bitirildi. Yine kütüphanesiz okul kalmadı. Kitap okuma sayısı hakikaten artık çok ileri düzeylere geldi. Bütün çocuklarımız okuyor, bunun da semeresini başarılarda görüyoruz. Sadece Hakkari Valiliği olarak çocuklara 45 bin kitap dağıtık. Tabi her okulda kurduğumuz kütüphaneler, buralara bağışladığımız ve hayırseverlerden aldığımız kitaplarımızın hepsi çocuklarımızın istifadesine sunuldu. Amacımız; sorgulayan, düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dinini ve değerlerini bilen, dünyaya açık bir eğitim, açık bir gençlik yetiştirmek istiyoruz.’’

Konuşmaların arından Vali Akbıyık ve protokol üyeleri ile öğrenciler şenliğin açılış kurdelesini kesti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler tüm stantları tek tek dolaşarak öğrencilere başarılar dilediler.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık