Vali Akbıyık: “45 bin kitap dağıttık”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, valilik olarak çocuklara 45 bin kitap dağıtıklarını söyledi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen STEM ve Bilişim Üretim Şenliğinde Vali Akbıyık, öğrencilerin tasarladığı robot ve drone ile karşılandı. Saygı duruşun ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan şenlikte, kent geneli yapılan öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılan 75 proje sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün eğitimde gelinen nokta ve yapılan projeler hakkında bilgi vermesinin ardında konuşan Vali Akbıyık, şenlikte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Kentin her alanda geliştiği ve dönüştüğünü belirten Akbıyık, bu değişim ve dönüşümde en önemli faktörün eğitimde yaşanan değişmeler ve gelişmeler olduğunu belirtti. Vali Akbıyık, “Hakkari’ye geldiğimiz ilk gün birinci meselemiz eğitim dedik. Bunun da bir süreç ve ekip meselesi olduğunu sizinle paylaştık. Başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere tüm okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin çabası ile Allah’a çok şükür bugün çocuklarımız tıp fakültelerini, mühendislikleri kazanıyor. Avrupa’da Ulusal Ajans projeleri çerçevesinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerle onların öğrencileri ile okullarımız projeler yürütüyor. İlk geldiğimiz zamanlarda 3’lerle 5’lerle ifade ettiğimiz TUBİTAK projeleri bugün yüzleri, binleri bulmuş durumda. Hakikaten bu 4 yıl içerisinde gözle görülür başarıları hep beraber müşahede ediyoruz” dedi.

Eğitimin bir ekip işi olduğunu dile getiren Vali Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sadece aile olarak benim değil. Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğretmen ile öğrencilerin değil, tüm Hakkarililerin meselesi olması gerekiyor. Aslında bizim yapmaya çalıştığımızda budur. Birçok proje yaptık ve fiziksel eksikleri giderdik. Yüzlerce okulda tadilat ve tamirat yapıldı. 43 tane okul ve öğretmenevi projeleri bitirildi. Yine kütüphanesiz okul kalmadı. Kitap okuma sayısı hakikaten artık çok ileri düzeylere geldi. Bütün çocuklarımız okuyor, bunun da semeresini başarılarda görüyoruz. Sadece Hakkari Valiliği olarak çocuklara 45 bin kitap dağıtık. Tabi her okulda kurduğumuz kütüphaneler, buralara bağışladığımız ve hayırseverlerden aldığımız kitaplarımızın hepsi çocuklarımızın istifadesine sunuldu. Amacımız; sorgulayan, düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dinini ve değerlerini bilen, dünyaya açık bir eğitim, açık bir gençlik yetiştirmek istiyoruz.’’

Konuşmaların arından Vali Akbıyık ve protokol üyeleri ile öğrenciler şenliğin açılış kurdelesini kesti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler tüm stantları tek tek dolaşarak öğrencilere başarılar dilediler.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, öğretmen ve öğrenciler katıldı.