Vali Akbıyık: “2022 yılı içerisinde 25 kilometre asfalt yaptık”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2022 yılı içerisinde 15 mahallede toplam 25 kilometre asfalt yaptıklarını söyledi.

Vali İdris Akbıyık, Hakkari’ye hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Hakkari’ye hizmet etmeye devam ediyoruz. Her şey güzel şehrimiz Hakkari içindir. Yol çalışmalarında 2022 yılı içerisinde 15 mahallede toplam 25 kilometrelik yol, BSK (bitümlü sıcak asfalt) ile kaplandı. Hakkari değişiyor ve dönüşüyor, yöre halkı hizmetlerin en iyisine layıktır. Durmak yok Hakkâri için hizmet etmeye devam" dedi.