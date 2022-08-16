Vali Akbıyık: “2 yılda 43 kişi tıp fakültesini kazandı”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, iki yılda 43 öğrencinin çeşitli tıp fakültelerini kazandığını söyledi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Vali Akbıyık, son 5 yılın değerlendirmesini yaptı. Vali Akbıyık, "2018, 2019 ve 2020 yılında tıp fakültesi kazanan öğrenci yokken, 2021 yılında 19, 2022 yılında ise 24 öğrenci olmak üzere 43 öğrencimiz çeşitli tıp fakültelerini kazanmıştır. Emeği geçenleri kutluyorum. Birinci vazifemiz eğitim" dedi.