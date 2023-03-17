Üzümlü Sınır Kapısı’nda şap alarmı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bulunan Üzümlü Sınır Kapısı’nda şap hastalığına karşı alınan önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Irak’ta hayvanlarda çıkan şap hastalığı üzerine Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Üzümlü Sınır Kapısı’nda dezenfektan istasyonunu kurarak giriş yapan araçları tek tek dezenfekte ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Mikail Çoğan, Irak bölgesinde görülen şap virüsünden dolayı sınır kapısında dezenfektan istasyonu kurulduğunu belirterek, “Bakanlığımız tarafından alınan önlemler çerçevesinde ülkemize giriş yapan araçlar dezenfekte edildikten sonra izin veriliyor” dedi.

Veteriner hekim Özkan Alınak ise bakanlık bünyesinde alınan önlemler çerçevesinde Irak bölgesinde başlayan şap hastalığına karşı ilçede tedbir aldıklarını belirterek, “Ülkemize Üzümlü Sınır Kapısı’ndan giriş yapan araç ve vatandaşların hastalığı yaymamaları için önlemler alındı. Ülkemizde gerekli bütün aşılama yapılana kadar burada görev yapacağız. Amacımız, bu hastalığın ülkemizde en az zararla atlatılmasını sağlamaktır” diye konuştu.