Üzümlü Sınır Kapısı’nda hummalı çalışma

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bulunan ve aylardan sonra açılmasına karar verilen Üzümlü Sınır Kapısı’nda temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Kapının açılmasıyla ilgili bir açıklamada bulunan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, “Belediyemize bağlı temizlik ekipleri tarafından temizlik ve ilaçlama çalışması başlatıldı. Belirli periyotlarla bu tür çalışmalarımız devam edecektir. Amacımız devam eden pandemi süresi boyunca hijyenik kuralları çerçevesinde önlemlerin en üst düzeyde tutulmasıdır. İnşallah el birliğiyle pandemi sürecini atlatıp özlem duyduğumuz sağlıklı günlere yakında kavuşuruz” dedi.