Üzüm bağlarında budama çalışması

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Vapur Tepe Mahallesi’nin sakinleri, havaların ısınmasıyla birlikte üzüm bağlarını temizleyerek budama çalışması başlattı.

Derecik ilçesine bağlı Vapur Tepe Mahallesi’ndeki üzüm bağlarında temizleme çalışması başlatıldı. Neredeyse her köylünün bir üzüm bağına sahip olduğu Derecik’te, vatandaşlar genellikle imece üslüyle birbirine yardım ederek çalışıyorlar. Reis Evin isimli vatandaş, her işin emek ve alın teri istediğini söyledi. Evin, “Üzüm bağlarına sahip olmamıza rağmen ticaretini yapamıyoruz. Üzüm yetiştiriciliğini sadece tüketmek amacıyla yapıyoruz” dedi.