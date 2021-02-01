Üniversite sınavına hazırlanan gençler için etkinlik

Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü, üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü programında yer alan “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversite sınavına hazırlanan gençler için Mergabütan Kayak Merkezinde etkinlik düzenlendi. Merkezde doğa yürüyüşü, treking ve kayak etkinliği yapan gençler, moral depoladı.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, ‘İşte Kar, İşte Yar’ sloganıyla başlattıkları etkinlik kapsamında gençler için bir program düzenlediklerini ifade ederek, “Gençlerimizin motivasyonunu ön planda tutmaya, onları geleceğe ışık tutacak çalışma ve çabayla hayatı anlamlandırma yolunda gönül kapılarımızı ardına kadar açarak, gençlerimizi hem karla hem de yarla buluşturmaya geldik. Çünkü kar ruhumuzu serinleten muhabbetten bir yardır. Ayrıca, devletimizin kamu hizmeti olarak sunulan imkanlara kavuşturmaya ve bugün de etkinliklerimiz içinde yer alan merkezimizin çalışmalarının her yerde yapılabileceğini göstermek gayesiyle üniversite sınavlarına hazırlık için gençlik merkezine gelen gönüllü gençlerimizi kayak merkezimize ve doğa yürüyüşüne getirdik. Desteklerini gençlerimiz için seferber eden, il müdürümüz ve idarecilerimize, gençlik liderlerimiz ve personellerine gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.