Umurlu Sınır Kapısında hummalı çalışma

Hakkari’nin Derecik ilçesinde bulunan Umurlu Sınır Kapısında çalışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Umurlu Sınır Kapısının bölge için çok önemli olduğunu belirterek, “Kapıdaki yapım çalışmasının büyük bir bölümü tamamlandı. Umurlu Sınır Kapısının açılmasıyla beraber başta Derecik olmak üzere Şemdinli, Yüksekova ve diğer bölgelere de ekonomik anlamda katkı sunacak. Kapıyla ilgili Türkiye olarak tamamen hazırız. Özelikle yol yapım işlerinde biraz aksaklıklar kaldı. O da sınır kapısının açılmasına engel değil. Türkiye tarafındaki gümrük personellerimiz hazır. Resmi işlemlerin yapılacağı yer de hazır. Irak bölgesel yönetimi de gerekli çalışmaları hemen başlatacağını ve bu sınır kapısının bir an önce açılması için iki taraftan da olumlu gelişmeler yaşanıyor” dedi.