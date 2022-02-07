Türkücü Aydın Aydın, kar suyu ile enerji içeceğini tanıttı

Hakkari’de düzenlenen 4. Kar Festivaline katılan türkücü Aydın Aydın, kentte yetişen ve kurutulmuş ekşi elmalardan enerji içeceğini kar suyuyla yaparak katılıcılara ikram etti.

Türkücü Aydın Aydın, bestelediği ekşi elmalar enerji içeceği türkücüsünü Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile söyleyerek tanıttı. Hakkari Valiliği tarafından 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde düzenlenen 4. Kar Festivaline katılan türkücü Aydın Aydın, kazandan kar suyuyla ekşi elmaları kaynatarak elde ettiği enerji içeceğini festivale katılan katılıcılara ikramda bulundu. Ekşi elmalar içeceğini içen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Hakkari’de hayat var” dedi.

5 yıl önce Hakkari yöresinde yetişen yayla muzu olarak bilinen uçkun festivalini de hayata geçiren Aydın Aydın, bu yıl ise kurutulmuş ekşi elmaları enerji içeceğini Hakkari’ye kazandırdı. Enerji içeceğini yaptığı besteyle tanıdan ve yüzde yüz organik ve şifalı bir içecek olduğunu belirten Aydın Aydın, “İnşallah Valimizin desteğiyle enerji içeceğini hayatta geçireceğiz. Hakkari’nin asıl kendisine ait bir içeceği oldu. Aslında yüzyıllardır dedelerimizin içtiği organik ve sağlıklı bir içecektir. Bugün festival vesilesiyle bunu hayata geçirdik. İçeceğimizin ismi ekşi elmalar enerji içeceğidir” dedi.

Hakkari’nin organik içeceklerin merkezi olduğunu belirten Aydın, “Küresel ısınmadan en az etkilenen bölgedir. Doğasıyla tabiatıyla, buzullarıyla, endemik bitkileriyle, şifalı otlarıyla, balıyla, uçkunuyla, Zap Suyu ve Berçelan Yaylası’yla bambaşka bir yerdir. Gelin Hakkari’yi görün ondan sonra yorum yapın” ifadelerini kullandı.