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Türkiye’nin en genç ili Hakkari

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNUN (TÜİK) 2019 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLİN HAKKARİ OLDUĞU AÇIKLADI.

Türkiye’nin en genç ili Hakkari

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNUN (TÜİK) 2019 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLİN HAKKARİ OLDUĞU AÇIKLADI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:37
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Türkiye’nin en genç ili Hakkari

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 verilerine göre Türkiye’de genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin Hakkari olduğu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan yararlanılarak derlenen bilgilere göre, genç nüfuslu iller bazında 23,9 oranla birinci sırada Hakkari’nin olduğu açıklandı.

Hakkari’deki vatandaşlar kentin güzel bir doğaya, temiz havaya ve berrak suyu sahip olduğunu belirterek, “Yüksek dağlarda yetişen pancarlar bir şifa kaynağıdır. Yöre halkı; pancar, kaymak, bal, yoğurt gibi organik ürünlerle besleniyor. Genç nüfusumuz buna bağlı olabilir” şeklinde konuştu.

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