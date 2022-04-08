Türkiye 2’ncisi Hakkarili Nurgül Fransa yolcusu

Hakkâri Spor Lisesi Öğrencisi Nurgül Abi, Fransa’nın Normandiya kentinde düzenlenecek olan serbest stil güreş müsabakasında Gençler B Kategorisi’nde başarılı olmak için ter dökecek.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından, 14-22 Mayıs tarihlerinde Fransa’nın Normandiya kentinde yapılacak olan uluslararası güreş yarışmalarına, Hakkâri Spor Lisesi Öğrencisi Nurgül Abi, serbest stil güreş müsabakasında Gençler B Kategorisi’nde başarılı olmak için ter dökecek. Spor alanında adından sıkça bahsettiren Hakkâri Spor Lisesi, diğer branşlarda da elde edilen başarılarla yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Okul Müdürü Sefer Özatak, "Gençliğin enerjisini spora yönlendirmek, oradan da ulusal ve uluslararası başarılara ulaşarak ilimizi ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımızda, desteklerini esirgemeyen İl Millî Eğitim Müdürümüz Bilal Gür ve yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.