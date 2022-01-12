Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkari Gücü Kadın Takımı: 1 - Fatih Karagümrük: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 5. haftasından Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı konuk ettiği Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Merzan Futbol Sahası’nda oynanan müsabakada ev sahibi Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, rakibine karşı üstün bir oyun sergilemesine rağmen berabere kaldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçta ev sahibi ekip, rakibi Fatih Karagümrük karşısında 1 puanla sahadan ayrıldı.

Karşılaşmayı VEDAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda sporsever izledi.