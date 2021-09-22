TEMA gönülleri Karlı köyünde bir araya geldi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren TEMA Vakfı üyeleri, “Yaşanabilir Bir Gelecek İçin Gönüllüyüz” sloganıyla Karlı köyünde toplantı gerçekleştirdi.

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı’nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Kenan Canan, “Bugün ülke genelinde var olan 900 bini aşkın gönüllüsü, TEMA Vakfı’nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Yüksekova’nın doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemizde gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle işbirliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz iki eğitim öğretim yılında toplamda 34 gönüllü öğretmenimiz ile 750 öğrencimize doğa eğitimleri verdik. 2021-2022 eğitim öğretim yılında da doğa eğitimlerimize devam edeceğiz. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi.