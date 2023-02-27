Tedavi edilen puhu kuşu doğaya bırakıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya geri bırakıldı.

Yüksekova’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan puhu kuşu, Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Veteriner Hekimi Hekim Kaçan tarafından yapılan muayenede puhu kuşunun kanadında yara olması nedeniyle uçamadığı belirlendi.

Daha sonra tedavi altına alınan, düzenli bir şekilde bakım ve beslenmesi yapılarak iyileşen puhu, doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Kaçan, puhu kuşunun duyarlı vatandaşlarca getirildiğini ve tedavi altına aldıklarını söyledi. Puhu kuşunun nadir görülen bir tür olduğunu aktaran Kaçan, "Kanadında bir yara vardı. Kanadını tedavi ettik. Gerekli bakım ve beslenmesini yaptıktan sonra bugün doğal yaşam alanına geri bıraktık” dedi.