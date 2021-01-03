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Taksiciden yol tuzlama çalışması
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir taksici buzlu yolu kendi başına tuzlayarak örnek oldu.
HAKKARİ 03.01.2021, 09:24
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir taksici buzlu yolu kendi başına tuzlayarak örnek oldu.
Günler öncesi yağan kardan sonra etkisini gösteren soğuk havayla beraber ilçe adeta buz kesti. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, bazı yollar ise buz pistine döndü. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir taksici ise vatandaşların ve araçların daha rahat ulaşım sağlamaları için kendi imkânlarıyla aldığı 5 kiloluk tuzu buzlu yola serperek örnek oldu.Kendi başına yolu tuzlayan taksici, “Marketten aldığım tuzu getirip bu yola serptim. Çünkü bu yolları hepimiz kullanıyoruz” dedi.
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