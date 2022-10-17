Sürgünden 62 yıl sonra ata toprağı Hakkari’ye geldi

Hakkari’de 1960 yılında babası eski İl Nüfus Müdürü İhsan Kaya ile sürgüne giden Nafi Kaya, aradan geçen 62 yıl sonra ata toprağı Hakkari’yi ziyaret etti.

1960 yılında gerçekleşen darbede babası İl Nüfus Müdürü İhsan Kaya ile sürgüne giden Nafi Kaya, aradan 62 yıl sonra ata toprağı Hakkari’ye geldi. Babasıyla Denizli iline sürgüne giderken henüz 8 yaşında olan Nafi Kaya, kentte yaşayan akrabaları ile hasret giderdikten sonra atalarına ait Meydan Medresesi ve aile mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti.

1960 darbesinde ani bir kararla rahmetli babası İhsan Kaya, Zeki Demir, Mehmet Çetin ve amcası Çukurca Kaymakamı Mehmet Abbasigil ile bir kış günü memleketlerinden sürgün edildiklerini anımsatan Nafi Kaya, yaşadıkları zorlukları şu şekilde anlattı.

“O dönem dolmuş ve otobüste yok. Ancak rahmetli Salih Güzel’in mazot kamyonu vardı. Eşyalarımızı o kamyonda gaz bidonlarının üzerine yükleyerek memleketten çıktık. Batman’a gittik. Oradan Denizli’ye gittik. Denizli’de 3 yıl kaldıktan sonra Tunceli’ye nakil olduk. 2 yıl sonra Antalya’ya tayin oldu. Orada ise 7 sene kaldık. Daha sonra tayinimiz Hatay’a çıktı. Orada da 3 sene kaldık. En son nakil Burdur’a çıktı. Artık babam yaşlanmıştı. Emekli olana kadar da bu illerde nüfus müdürü olarak hizmet yaptı. Babam çok bilgili biriydi. İnanılmaz bir el yazısı vardı. Herkes yazısına hayran kalırdı. Kendisi Şeyh Muhammed Selim Efendinin damadıydı. Babam bundan 6 yıl önce 105 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin” dedi.

Antalya’da yaşayan Kaya, Antalya’da evlendiğini ve orada askere gidip geldiğini belirterek, “Askerden sonra Türk Hava Yollarında çalıştım. Şu an emekliyim. İş yoğunluğu ve rahatsızlıklardan dolayı Hakkari’ye gelemedim. 62 yıl aradan sonra Hakkari’ye gelerek akrabalarımı ziyaret ettim. Medreselerimizi ve mezarlıklarımızı gezdim. Tabi biz buradan ayrıldığımızda medreselerimiz tahrip olmuştu. Şehir tamamen toprak evlerle doluydu. Ama şimdi apartmanlarla dolu bir şehir görüyorum. Üniversitemiz sayesinde medreselerimiz restore edilmiş. Mezarlıklarımız ve tarihi mekanlarımız koruma altına alınmış. Ama gördüğüm kadarıyla bu yeterli değil. Mezarlıklarımız bakımsız bırakılmış. Buna üzüldüm. Buna belediyemizin ve valimizin el atması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kentte yaşayan kuzeni Kemal Kaya’nın eşlik ettiği Nafi Kaya, en son dedesi Şeyh Muhammed Selim Efendinin mezarını da ziyaret ederek dua etti.