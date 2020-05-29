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Şükür kurbanının kesildiği Hakkari’de cuma namazı

HAKKARİ İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN ŞÜKÜR KURBANIN KESİLMESİNİN ARDINDAN CUMA NAMAZI KARLI SÜMBÜL DAĞI’NA KARŞI KILINDI.

Şükür kurbanının kesildiği Hakkari’de cuma namazı

HAKKARİ İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN ŞÜKÜR KURBANIN KESİLMESİNİN ARDINDAN CUMA NAMAZI KARLI SÜMBÜL DAĞI’NA KARŞI KILINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:37
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Şükür kurbanının kesildiği Hakkari’de cuma namazı

Hakkari İl Müftülüğü tarafından şükür kurbanın kesilmesinin ardından cuma namazı karlı Sümbül Dağı’na karşı kılındı.

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından Merzan Mahallesi Ahmed-i Hani Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu önünde şükür kurbanı kesildi. Müftü Gürbüz, Hakkari’de 12 açık alanda cuma namazı kılınacağını söyledi.

Daha sonra karlı Sümbül Dağı’na karşı Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi kenarındaki açık alanda kılındı. Alana giriş yapan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından ellerine dezenfekte sıkılarak karşılandı. İl Müftülüğü personeli ise maskesiz vatandaşlara maske dağıttı.

Cemaat eşliğinde iki rekat namaz kılan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

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