Şükür kurbanının kesildiği Hakkari’de cuma namazı

Hakkari İl Müftülüğü tarafından şükür kurbanın kesilmesinin ardından cuma namazı karlı Sümbül Dağı’na karşı kılındı.

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından Merzan Mahallesi Ahmed-i Hani Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu önünde şükür kurbanı kesildi. Müftü Gürbüz, Hakkari’de 12 açık alanda cuma namazı kılınacağını söyledi.

Daha sonra karlı Sümbül Dağı’na karşı Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi kenarındaki açık alanda kılındı. Alana giriş yapan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından ellerine dezenfekte sıkılarak karşılandı. İl Müftülüğü personeli ise maskesiz vatandaşlara maske dağıttı.

Cemaat eşliğinde iki rekat namaz kılan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.