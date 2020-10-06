Spor camiasından Başkan Gür’e ziyaret
HAKKARİ’DE 28 SPOR STK BAŞKANI VE 43 SPOR KULÜBÜ BAŞKANI SPORCULAR İLE BİRLİKTE AK PARTİ HAKKARİ İL BAŞKANI EMRULLAH GÜR’Ü ZİYARET ETTİLER.
Hakkari’de faaliyet gösteren spor camiası temsilcileri, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür’ü ziyaret etti.
Hakkari’de 28 Spor Kulübü Federasyonu, 43 Spor Kulübünün başkanları ve sporcular ile birlikte AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür’ü ziyaret ettiler. Spor kulübü temsilcileri Başkan Gür’ün geldiği günden itibaren Hakkari gençliğine spor camiasını sahiplendiğini söylediler. Her ortamda onlarla birlikte olması, sorunlarına çare bulması ve gençliğe büyük önem vermesine dolayı çok memnun olduklarını ifade eden heyet, siyasi partinin kapılarını ardına kadar gençlere açmasından dolayı Başkan Gür’e teşekkür ettiler.
Türkiye’de en genç nüfusa sahip illerin başında gelen Hakkari’deki gençlerin yarınlarının güvencesi olduğunu ifade eden Başkan Gür, “Bizler gençlerimiz için eğitim spor ve kültür bazında he zaman her desteğe hazır hazırız ve her zaman onların yanındayız. İlimizin farklı branşlarında faaliyet gösteren bizi ziyaretinden dolayı memnun olduk” dedi.
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