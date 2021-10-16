Sokak hayvanlarına polis şefkati

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güçten düşmüş yavru kediye şefkat elini uzattı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hayvan Hakları Koruma Birimi tarafından Hakkâri Belediyesinin hayvan kliniğine getirilen yavru sokak kedisi için ekipler harekete geçti. Polis ekiplerinin başında beklediği kedinin tüm tedavileri yapılarak müşahede altına alındı.

Halsiz ve güçten düşen yavru kedinin aynı gün kendini toparlamasıyla birlikte tekrar yaşam alanına salıverildiği öğrenildi.