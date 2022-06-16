‘Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi’ bahar dönemi ödül töreni

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ‘Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi’ çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çukurca ilçesinde ‘Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi’ çerçevesinde Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Anadolu Lisesi konferans salonunda ödül programına düzenlendi. ‘Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi’ çerçevesinde düzenlenen spor müsabakaları, zeka oyunları turnuvası, kitap okuma etkinlikleri, resim, şiir, kompozisyon alanında ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi kompozisyon yarışması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resim yarışması, Kut’ül Amare Zaferi Kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi ile bahar dönemi ödül töreni ile sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, 2. Hudut Tugayı Komutanı Vekili Yarbay Ahmet Can Kaledere, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Balamur, Hakim Banu Şahin,İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Fahrettin Çelik, Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, ilçe protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.